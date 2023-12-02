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В Германии подготовили вторую группу украинцев для работы с Patriot

Фото: в Германии подготовили вторую группу украинцев для работы с Patriot (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Вторая группа украинских военных прошла обучение в Германии по работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Соответствующее заявление 1 декабря сделал командующий многонациональным тренировочным командованием генерал-лейтенант Андреас Марлов.

Учения прошли 70 украинских солдат и офицеров. Курс подготовки длился более шести недель на одной из баз военно-воздушных сил в Германии.

По словам Марлова, достигнут такой уровень компетенции персонала, который позволит украинцам самостоятельно работать с этим комплексом ПВО и выполнять боевые задачи.

В учениях принимали участие опытные украинские офицеры, за плечами которых годы службы в силах противовоздушной обороны. Многие из военных имели опыт работы с советскими системами С-300.

Patriot для Украины

Напомним, первый комплекс Patriot Украина получила от Германии в апреле 2023 года. Передача ЗРК состоялась после обучения украинских операторов, стартовавших в начале февраля.

В ноябре стало известно, что Украина скоро получит еще один зенитно-рекетный комплекс Patriot от Германии. Сейчас на боевом дежурстве два дивизиона этой системы ПВО.

Patriot способен сбивать баллистику и российские аэробалистические ракеты "Кинжал". Также Воздушные силы сообщили, что ЗРК Patriot был использован для уничтожения российской авиации в небе над Брянской областью РФ 13 мая 2023 года.

 

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