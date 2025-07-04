В Германии перевернулся автобус: среди 54 пассажиров были украинцы

Автобус компании FlixBus, в котором находились 54 пассажира и двое водителей, следовал из Копенгагена в Вену. Около 02:30 ночи он перевернулся и съехал в кювет.

По данным полиции, 31 человек получил ранения, 25 из них легкие, а шесть - серьезные. Один человек оказался в ловушке и был освобожден через два часа. Мужчина получил опасные для жизни травмы и был доставлен в берлинскую больницу на спасательном вертолете.

По данным полиции, тех, кто получил легкие травмы, доставили в восемь близлежащих больниц. Остальных доставили в Ребель.

В компании Flixbus уже подтвердили серьезную аварию и выразили соболезнования пострадавшим и их семьям.

По данным полиции и Flixbus, среди путешественников были граждане 23 стран, включая Германию, Швецию, Данию, Польшу, Украину, Францию, Сирию, Китай, Австралию, Болгарию, Чехию, Румынию, Турцию, Индию, Грузию, Бангладеш, Италию, Мексику, Канаду и Японию.