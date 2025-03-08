В Германии партии ХДС и СДПГ предварительно договорились о коалиции

Партия "Христианско-демократический союз" и Социал-демократическая партия Германии согласовали рамочный документ для дальнейших переговоров о формировании правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий еженедельник Der Spiegel.
Менее чем через две недели после досрочных выборов в Бундестаг партии ХДС и СДПГ согласовали 11-страничный документ, в котором обобщенно зафиксировали намерения по поводу ключевых сфер политики будущего совместного правительства.
Документ, который является основой для дальнейших коалиционных переговоров, касается среди прочего миграции, так называемого долгового тормоза, обороны и налоговой реформы. В документе уже даже зафиксировали будущие меры для реализации поставленных целей.
Переговоры о коалиции начнутся уже на следующей неделе. Лидер партии ХДС, которая получила наибольшую поддержку на выборах, Фридрих Мерц планирует создать коалицию до Пасхи, которую будут отмечать 20 апреля.
В конце прошлого года в Германии развалилась коалиция СДПГ, Свободных демократий и Зеленых, поэтому было принято решение о досрочных выборах. По результатам голосования, которое состоялось в конце февраля, победу одержала партия ХДС, получившая 28,5% голосов. СДПГ заняла третье место с результатом в 16,4%.
А вот второе место на выборах в Бундестаг получила ультраправая партия "Альтернатива для Германии", представители которой известны своими пророссийскими и антиукраинскими взглядами. "АдГ" получила более 20% голосов.
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