В Германии назвали условие передачи ВСУ танков Leopard

Как пояснил член социал-демократической партии Германии Михаэль Мюллер, передача танков "останется в внешнеполитической линии, чтобы не было непродуманных сольных усилий".

"Такое вооружение можем поставляться только в координации с нашими партнерами по НАТО", - заявил политик.

Мюллер добавил, что США и Франция также имеют подобные системы, подобные Leopard. Однако, они не предлагают эти системы для наших воинов.

"Германия хочет безусловно и дальше избегать того, чтобы альянс стал стороной войны", - отметил Мюллер.

В то же время его страна и дальше будет поддерживать Украине самым современным оружием и будет делать это до тех пор, пока это будет необходимо.