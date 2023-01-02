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В Германии назвали условие передачи ВСУ танков Leopard

Фото: в Германии назвали условие передачи ВСУ танков Leopard (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия не планирует самостоятельно действовать в отправке танков Leopard в Украину, поскольку это делается в координации с другими партнерами по НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как пояснил член социал-демократической партии Германии Михаэль Мюллер, передача танков "останется в внешнеполитической линии, чтобы не было непродуманных сольных усилий".

"Такое вооружение можем поставляться только в координации с нашими партнерами по НАТО", - заявил политик.

Мюллер добавил, что США и Франция также имеют подобные системы, подобные Leopard. Однако, они не предлагают эти системы для наших воинов.

"Германия хочет безусловно и дальше избегать того, чтобы альянс стал стороной войны", - отметил Мюллер.

В то же время его страна и дальше будет поддерживать Украине самым современным оружием и будет делать это до тех пор, пока это будет необходимо.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в парламенте Финляндии призвали правительство утвердить передачу Украине танков Leopard 2.

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