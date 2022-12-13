В Германии назвали количество людей, участвовавших в планировании государственного мятежа

Немецкие правоохранители назвали численность политических групп, которые могут быть причастны к планированию государственного мятежа в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Германии .

По данным МВД страны, всего эти политические группы насчитывают около 23 тысяч человек, однако их нельзя назвать единым движением, и не все они могут считаться экстремистскими.

"Между "Гражданами Рейха" (Reichsbürger) и "Самоуправлением" (Selbstverwalter), а также внутри самих этих групп существуют идейные и другие разногласия, их члены часто руководствуются теориями заговора, которые противоречат друг другу. В результате к правому экстремизму можно отнести часть их приверженцев", - говорится в сообщении министерства.

Однако, по информации МВД, численность двух движений все равно значительна - 23 тысячи человек, хотя исследование и показало, что только 1250 из них принадлежат к правоэкстремистским фракциям. Кроме того, согласно проведенным следственным действиям, немецкие полицейские пришли к выводу, что к применению насилия как способу достижения цели привержены примерно 2100 человек, а у 500 человек обнаружили легально приобретенное оружие.

По мнению аналитиков силовых структур, все же власти должны "очень серьезно воспринимать угрозу, которую представляют эти люди", поскольку они, как, например, организация "Рейхсбюргер", отрицают существование современной Германии как государства, в том числе его правовой системы.

"Как сообщалось на заседаниях профильных комитетов Бундестага, следователи обнаружили сотни "обязательств о неразглашении", подписанные членами группировки "Рейхсбюргер". Группировка планировала, как утверждает контрразведка, создать 286 вооруженных групп, которые должны были "отвечать за внутреннюю безопасность" по всей стране и проводить "зачистки", не останавливаясь даже перед убийством", - говорится в сообщении МВД страны.