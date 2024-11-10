В Германии в следующем году развернут израильскую ПВО

В 2025 году на территории Германии будет размещена израильская система ПВО Arrow 3. Она предназначена для борьбы с баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook израильского Министерства обороны.

"Министерство обороны Израиля и Германии приступило к совместной подготовке и координации первоначального размещения израильской системы Arrow 3 на немецкой земле в 2025 году", - говорится в сообщении

Согласно информации в посте, в компании Israel Aerospace Industries (IAI) состоялась встреча между директором Израильской организации противоракетной обороны (IMDO) Моше Пателем, руководителям проекта Arrow 3 для Германии и полковником Карстен Кеппером, и главой отдела ракет и космоса в IAI господином Гай Бар Левом.

Двухдневная сессия включила дискуссии с израильскими оборонными отраслями, такими как отдел MLM IAI, Elta, Eldit Systems, а также MBDA Германии.

Что известно о системе ПВО Arrow

Минобороны Израиля пишет, что система Arrow, включающая перехватчики Arrow 2 и Arrow 3, была разработана в сотрудничества Израиля и США для борьбы с угрозой баллистических ракет большой дальности. Система продемонстрировала свою эффективность против ракетных ударов Ирана 14 апреля, а также 1 октября 2024 года. Arrow или же в переводе "Стрела" считается одной из самых передовых систем обороны в мире с использованием современных технологий.

"Израильская организация противоракетной обороны (IMDO) при Управлении оборонных исследований и разработок (DDR&D) ИМО продолжает разрабатывать и производить многоуровневые средства ПВО Израиля, укрепляя связи и сотрудничество с международными организациями в области противоракетной обороны и поддерживая оборонную промышленность Израиля", - резюмировали в Минобороны.