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В Германии могут вернуть призыв в армию: подробности

Иллюстративное фото: в Германии могут вернуть призыв в армию (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Фридрих Мерц, лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) и главный претендент на должность следующего канцлера Германии, заявил, что планирует вернуть призыв в армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Его инициатива предусматривает постепенное внедрение выборочного призыва как для юношей, так и для девушек с целью укрепления обороноспособности страны.

"Мы понимаем, что это нельзя сделать за одну ночь", - заметил Мерц, выступая в Федеральной академии политики безопасности в Берлине.

Он планирует, чтобы в перспективе до 30 000 призывников ежегодно проходили обучение в вооруженных силах. Это позволит удвоить численность активного резерва, который сейчас, по мнению Мерца, недостаточно для защиты страны.

Отмечается, что Вооруженные силы Германии сейчас сталкиваются с острой нехваткой личного состава. Численность профессиональных солдат остается на 30 000 человек меньше целевого показателя в 210 000 .

По оценкам генералов, стране требуется не менее 60 000 дополнительных резервистов.

Напомним, Мерц недавно заявил о желании посетить Украину "в ближайшие дни".

Призыв в армию в Германии

Известно, что в 2011 г. призыв в армию был приостановлен, когда Бундесвер перешел на контрактную модель службы. Однако из-за растущих угроз в регионе его восстановление обсуждается уже несколько лет.

Ранее призыв в Германии функционировал следующим образом:

  • ему подлежали все мужчины в возрасте от 18 до 27 лет,
  • призывники имели возможность выбирать между военной службой и альтернативной гражданской службой (например, в медицинских учреждениях),
  • срок службы составлял от 9 до 12 месяцев.

 

Ранее Министр обороны Борис Писториус поручил разработать модель военной службы, которая должна способствовать устойчивости страны.

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Призыв в армию