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В Германии из-за проблем со связью на несколько часов остановились поезда: подозревают диверсию

Фото: в Германии из-за проблем со связью на несколько часов остановились поезда (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

На севере Германии утром 8 октября остановилось железнодорожное движение из-за повреждения кабельных линий, отвечающих за диспетчесркую связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Сеть радиосвязи железной дороги полностью вышла из строя сегодня утром. По данным силовиков, сбой произошел из-за того, что неизвестные перерезали линию передачи данных в кабельном канале недалеко от Берлина. Также аналогичный акт диверсии произошел недалеко от Дортмунда.

Из-за инцидента на севре Германии остановились поезда типов ICE, IC и EC. В некоторых городах остановились региональные поезда. При этом в немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn предупредили, что технические сбои могут наблюдаться в течение дня.

Соответствующие органы уже начали расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Германии выдало въездную визу подозреваемому в шпионаже россиянину, несмотря на отрицание Федерального ведомства по охране конституции и разведки другой европейской страны.

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