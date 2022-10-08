В Германии из-за проблем со связью на несколько часов остановились поезда: подозревают диверсию

На севере Германии утром 8 октября остановилось железнодорожное движение из-за повреждения кабельных линий, отвечающих за диспетчесркую связь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Сеть радиосвязи железной дороги полностью вышла из строя сегодня утром. По данным силовиков, сбой произошел из-за того, что неизвестные перерезали линию передачи данных в кабельном канале недалеко от Берлина. Также аналогичный акт диверсии произошел недалеко от Дортмунда.
Из-за инцидента на севре Германии остановились поезда типов ICE, IC и EC. В некоторых городах остановились региональные поезда. При этом в немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn предупредили, что технические сбои могут наблюдаться в течение дня.
Соответствующие органы уже начали расследование.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство Германии выдало въездную визу подозреваемому в шпионаже россиянину, несмотря на отрицание Федерального ведомства по охране конституции и разведки другой европейской страны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.