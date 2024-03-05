Германия обвинила двух бизнесменов в поставках России комплектующих для "Орланов"

О ком идет речь

Федеральная прокуратура Германии обвинила в отправке электронных комплектующих для дронов в Россию немецкого бизнесмена российского происхождения из Саары.

Подсудимый, который упоминается в документе как Вальдемар В., обвиняется в совершении преступлений против мировых предпринимателей в рамках законодательства о внешней торговле и платежах.

Еще одной фигуранткой дела значится Натали С. Ее обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к некоторым из этих преступлений.

Россия получала компоненты для "Орланов"

Согласно обвинительному заключению, мужчина в период с января 2020-го по март 2023 года, нарушая эмбарго на экспорт в Россию товаров двойного назначения, осуществил поставку 54 комплектующих российскому предприятию, которое производит военное оборудование.

В частности речь идет о беспилотниках "Орлан-10", которые армия РФ использует в войне против Украины. Для обхода санкций ЕС в отношении РФ бизнесмен сначала ввозил продукцию в Германию, а затем перевозил ее на территорию России через одну фирму в земле Баден-Вюртемберг, которой руководила Наталья С.

После начала войны в Украине Вальдемар В. начал перенаправлять товары в РФ через треть стран, в частности Кыргызстан и Гонконг. Общая стоимость внешних компонентов, по данным следствия, составила около 875 тысяч евро.

Судьба обвиняемых

Бизнесмен находится под стражей с марта 2023 года на основании постановления, выданного судом в Мангейме. В связи с особым уровнем его дело было передано в федеральную прокуратуру, которая 28 августа 2023 года приняла решение о продлении ареста.

Пособница предпринимателя Натали С. находилась под стражей с 9 марта 2023 года, но в конце мая приказ о ее аресте был отменен. Женщине вменяют участие в 14 эпизодах дел, обвинительный приговор в отношении нее вынесет Высший земельный суд Штутгарта.

Россия продолжает обходить санкции

Недавно Politico писало, что, несмотря на санкции в отношении российской нефти, страна-агрессор в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки горючего Европейским союзом.

Также СМИ сообщали, что итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие из-за собственной "дочки" и компании оружейного барона Михаила Хубутии.

А в Чехии заявляли, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.