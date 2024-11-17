Германия уничтожила Боснию, Албания с Чехией порадовали Украину: что произошло в Лиге наций

"Оранье" дома разобрались с Венгрией. Открыл счет точным одиннадцатиметровым Вегхорст, а под занавес первого тайма уверенно пенальти исполнил Гакпо. Третий гол оформил Дюмфрис, который подключился к атаке и классно уложил с лета в дальний угол. Добил венгров Копмайнерс, замкнув головой навес того же Дюмфриса с правого угла штрафной.

Бундестим поиздевалась над боснийской сборной. Уже на 2-й минуте Мусиала головой переправил в ворота подачу Киммиха. В середине первого тайма Кляйндист подставился под удар Андриха, а перед перерывом Хаверц переиграл кипера в ближнем бою. Во втором тайме дубль оформил Вирц – забил прямым ударом со штрафного и на добивании. Далее Сане забил из пределов штрафной, а Кляйндист в падении замкнул заброс Рюдигера из глубины.

Углубили интригу в группе B1 сборные Албании и Чехии. За все 90 минут команды не смогли организовать хотя бы на гол на двоих. В результате подопечные Ивана Гашека гарантировали, что не будут последними в квартете. Однако 8 очков в активе вполне могут отправить их на третью позицию с нынешней первой. Албанцы и грузины имеют по 7 пунктов, поэтому сборная Украины в финальном туре должна побеждать балканских "орлов" и надеяться на неудачу кавказских "крестоносцев".

Шведы оформили быстрый гол в противостоянии со Словакией. На 3-й минуте Исак бросил в прорыв Декереша, тот убежал от защитников и пробил низом в дальний угол. Отыгрались "соколы" еще до экватора тайма – Ганцко с подбора уложил от штанги. Однако во второй половине "сине-желтые" вырвали победу. Исак получил мяч в штрафной, качнул защитника и мощным ударом едва не порвал сетку за спиной Дубравки.