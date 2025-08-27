Германия значительно усилит армию из-за российской угрозы

Кабинет канцлера Германии Фридриха Мерца 27 августа одобрит законопроект, направленный на усиление набора в вооруженные силы. Этот шаг связан с новыми угрозами безопасности после вторжения России в Украину.

Военная служба пока останется добровольной, но в проекте предусмотрена возможность возобновления обязательного призыва, при нехватке личного состава. Это станет обратным шагом к решению 2011 года, когда призыв был приостановлен. Закон может вступить в силу уже в январе после одобрения парламентом.

Цель реформы

Документ предусматривает увеличение численности войск примерно на 180 тысяч - до 460 тысяч человек. Из них не менее 260 тысяч должны составить действующие военнослужащие и около 200 тысяч резервистов.

Согласно плану, 18-летние мужчины будут обязаны заполнять анкету о состоянии здоровья, навыках и готовности к службе. Это должно стимулировать интерес к Бундесверу.

Оптимизм Минобороны

Министр обороны Борис Писториус заявил, что правительство рассчитывает сделать военную службу достаточно привлекательной, чтобы избежать обязательного призыва.

"Это не о том, чтобы отправлять кого-то на передовую, совсем наоборот", - сказал он в интервью Deutschlandfunk. "Сильный Бундесвер в составе НАТО способствует сдерживанию, чтобы никто не должен был идти на войну. Речь идет о том, чтобы отпугнуть тех, кто может на нас напасть".

Приоритет канцлера Мерца

С момента вступления в должность в мае Мерц сделал усиление вооруженных сил одним из главных приоритетов. Он пообещал превратить Бундесвер в самую мощную обычную армию Европы.

Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ фактически вывела оборонные расходы из под действия бюджетных ограничений. Однако нехватка кадров и низкий интерес молодежи к службе в армии остаются проблемой.

Дискуссии вокруг закона

Чтобы подчеркнуть значимость реформы, заседание правительства пройдет не в ведомстве канцлера, а в министерстве обороны - впервые с 1992 года.

Однако не все союзники Мерца довольны проектом. Часть консерваторов требовала, чтобы призыв автоматически возобновлялся в случае провала добровольной модели.

Депутат Бундестага от блока ХДС/ХСС Томас Эрндль заявил, что будет добиваться поправок. "Мы не позволим принять закон без существенных изменений", - отметил он в комментарии газете Tagesspiegel.

"Бундесвер должен четко обозначить, сколько людей ему нужно для выполнения задач, и получить именно это количество - не больше и не меньше".