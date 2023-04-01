Германия не сможет полностью закрыть военные пробелы до 2030 года, - Писториус

"Мы все знаем, что существующие пробелы не могут быть полностью устранены до 2030 года. Вот почему мы должны расставить приоритеты", - сказал Писториус.

Как пишет издание, пострадавший в результате недофинансирования после окончания холодной войны Бундесвер "находится в еще худшем состоянии, чем год назад". Это вместе с тем, что оружие и боеприпасы, переданные Украине, в большинстве своем еще не заменены.

По словам же Писториуса, сейчас перед Бундесвером стоят три задания.

"Это оборона страны и Альянса, а также международные кризисные операции. Это требует навыков, подкрепленных материальной частью и кадрами", - пояснил глава Минобороны Германии, имея в виду высокий спрос в Бундесвере.

Как отмечает издание, поставки оружия в Украину привели к возникновению пробелов в Бундесвере, в СМИ обращают внимание, что ранее Писториус заявлял о намерении провести переговоры с представителями военной промышленности.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус попросил для Бундесвера дополнительно 10 млрд евро.

Также сообщалось, что из-за непрекращающейся российской агрессии против Украины уполномоченная Бундестага по делам вооруженных сил Ева Хегль призвала увеличить спецфонд для Бундесвера втрое.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.