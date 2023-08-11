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Германия не изменила позицию по поставкам ракет Taurus для Украины, - Tagesschau

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство Германии не изменило свое отношение к передаче дальнобойных крылатых ракет Taurus для Украины. Берлин заявляет, что у него есть другие приоритеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Положение дел относительно крылатой ракеты Taurus не изменилось", - цитирует издание официальную представительницу правительства Германии.

По ее словам, сейчас у Германии есть другие приоритеты военной помощи Украине. В частности, Берлин концентрируется на тяжелой артиллерии, бронированной технике и системах противовоздушной обороны.

Ракеты Taurus для Украины.

Стоит отметить, что, по данным СМИ, Украина попросила у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, имеющие радиус действия до 500 километров. Однако Германии отклонили запрос.

Немецкие СМИ сообщали, что Берлин якобы скоро может объявить о передаче Taurus. Однако сейчас продолжаются переговоры с США.

Также, по информации издания Spiegel, Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары ВСУ по территории России, но это не касается территории оккупированного Крыма.

Тем временем в Бундестаге продолжают критиковать Шольца из-за отказа предоставить Украине дальнобойные ракеты.

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