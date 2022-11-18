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Шаг к справедливости: страны ЕС начали вводить налог на сверхдоходы энергокомпаний

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Украина, Пятница 18 ноября 2022 12:21
Шаг к справедливости: страны ЕС начали вводить налог на сверхдоходы энергокомпаний Фото: Австрия обложила налогом сверхдоходы энергокомпаний (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правительство Австрии объявило о введении налога на непредвиденную прибыль для энергетических компаний, который составит до 40% для нефтегазовых компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Этот шаг реализует общеевропейское соглашение о сборе в размере не менее 33%, направленном на перераспределение части дополнительного дохода, полученного энергетическими компаниями благодаря резкому росту цен, в значительной степени вызванному вторжением России в Украину.

"На самом деле это военные дивиденды", - сказал вице-канцлер Австрии Вернер Коглер из партии "зеленых" в коалиционном правительстве, возглавляемого консерваторами, о дополнительных прибылях на пресс-конференции, посвященной налоговым планам.

"Важно то, что мы делаем шаг к большей справедливости", - сказал Коглер, добавив, что цены, которые платят потребители, резко выросли.

Для нефтегазовых компаний сбор в размере до 40% будет применяться к прибыли, которая на 20% превышает средний показатель за предыдущие четыре года, но компании могут снизить ставку налога до 33%, если будут инвестировать в возобновляемые источники энергии.

Налог будет применяться задним числом с 1 июля этого года до конца следующего года.

Отдельная система будет применяться к энергетическим компаниям, когда они получают 140 евро за мегаватт-час электроэнергии. Этот налог будет применяться с 1 декабря этого года до конца 2023 года.

Сборы должны составить примерно от 2 до 4 млрд евро, заявил на пресс-конференции министр финансов Магнус Бруннер.

Напомним, страны-члены ЕС утвердили чрезвычайные сборы со сверхприбылей энергетических компаний.

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Электроэнергия Австрия
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