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Германия заказала почти 70 тысяч снарядов для Украины

Фото: Украина получит 70 тысяч снарядов от Германии
Автор: Александр Белоус

Германия поставит Украине дополнительные 155-миллиметровые боеприпасы для защиты от российской агрессии. Бюджетный комитет Бундестага Германии одобрил рамочное соглашение о производстве артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт комитета.

Согласно сообщению, французская оборонная компания поставит 68 тысяч фугасных снарядов для украинских вооруженных сил на сумму 278 млн евро. Государства-партнеры получат помощь в виде военной техники и материалов в рамках инициативы правительства Германии.

Боеприпасы калибра 155 миллиметров стреляют, к примеру, из самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000. Германия поставила Украине 14 самоходных гаубиц, которые хорошо зарекомендовали себя в боях. Кроме того, украинские экипажи проходят обучение в Германии.

Рамочное соглашение с производителем предполагает возможность производства и поставки до 350 тысяч снарядов. Другие страны также могут принять участие в проекте, поскольку он является частью инициативы ЕС по ускорению поставок, закупок и производства боеприпасов для Украины. Речь также идет об увеличении производства боеприпасов в Европе в долгосрочной перспективе, чтобы государства-члены ЕС могли пополнить свои запасы боеприпасов.

Цель в 1 млн снарядов

В соответствии с планами, изложенными в марте этого года, ЕС обязался поставлять Украине артиллерийские снаряды в течение 12-месячного периода, сначала путем использования существующих запасов, а затем посредством контрактов на совместные закупки и увеличения производственных.

В конце ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский Союз на данный момент поставил Украине около 300 тысяч из обещанного им миллиона снарядов.

В ЕС опасаются, что не смогут вовремя поставить Украине миллион снарядов, поэтому допускается вариант, что их будут закупать в странах за пределами Евросоюза.

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