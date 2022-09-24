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Германия закупит газ в странах Персидского залива вместо российского

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Канцлер Германии Олаф Шольц совершает поездку по странам Аравийского полуострова. В субботу, 24 сентября, в Джидде он проведет переговоры по вопросам поставок энергоносителей с главными представителями королевской семьи Саудовской Аравии, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В ходе двухдневной поездки канцлера, сопровождаемого деловой делегацией из ведущих представителей немецкого бизнеса, Берлин надеется подписать конкретные соглашения в энергетической сфере.

Как сообщает агентство Reuters, немецкие компании подпишут контракты на сжиженный природный газ (СПГ) и водородную энергетику в рамках визита Шольца на Ближний Восток. Германия хочет получать энергию по всему миру, и страны Персидского залива являются одной из частей для достижения этой цели.

Напомним, в июне импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Европы впервые в истории превысил поставки с территории России. Это произошло из-за решения "Газпрома" сократить экспорт.

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