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Германия "закроет небо" Латвии от дронов во время выборов

21:34 16.09.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Немецкие пилоты на F-16 (Getty Images)

Германия направит истребители Eurofighter в Латвию, чтобы защитить ее воздушное пространство на парламентских выборах 3 октября. Причина - неоднократные вторжения дронов в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

ФРГ закроет латвийское небо

Четыре германских истребителя Eurofighter будут отправлены на авиабазу Лиэлварде в центральной Латвии примерно на неделю - с конца сентября по начало октября, сообщило 16 сентября министерство обороны Германии.

Немецкие истребители из 74 тактического авиакрыла в Нойбурге-ан-дер-Донау будут действовать в рамках расширенной миссии НАТО. Это часть интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

Германия также развернет несколько десятков личного состава.

Латвия также пригласила дополнительную поддержку от своих союзников по НАТО для обеспечения безопасности своего воздушного пространства накануне голосования 3 октября.

Инциденты с дронами

В июне истребители НАТО сбили иностранный дрон над востоком страны, а еще один беспилотник был уничтожен в августе.

Также сообщалось, что украинские эксперты Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) консультировали по отражению атак дронов. Это произошло недавно во время учений НАТО в Латвии.

Еще РБК-Украина писала, что 23 мая утром в озеро Дридзис в Краславском крае на востоке Латвии упал взорвавшийся при контакте с водой беспилотник.

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