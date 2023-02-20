Германия призвала своих граждан в ближайшие дни не ехать в Россию

Власти Германии обратились к своим гражданам с просьбой воздержаться от поездок в Российскую Федерацию в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на министерство иностранных дел Германии.

Кроме этого, в МИД Германии просят быть осторожнее тех граждан, которые уже находятся на территории РФ.

В частности, советуется воздержаться от посещений таких городов как Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар.

Скорее всего, такая рекомендация связана с приближением годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.