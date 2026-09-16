Германия уже готовит больницы к войне с Россией, - Bloomberg

По всей Германии государственные органы оценивают состояние медицинской системы и соответствующей инфраструктуры, пытаясь определить, насколько они готовы к возможному военному сценарию.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее предупреждал, что Россия может атаковать территорию НАТО до 2029 года. В случае развития такого сценария Германия будет обязана участвовать в защите Североатлантического альянса.

Из-за своего географического положения в центре Европы страна, вероятно, будет играть важную роль в транспортировке военных и приеме раненых.

В Бундесвере проанализировали возможные сценарии войны России против НАТО и пришли к выводу, что в Германию в отдельные периоды может поступать до 1000 раненых военнослужащих ежедневно.

Пять военных госпиталей страны не смогут справиться с таким потоком самостоятельно. Согласно законодательству, в случае войны к оказанию помощи должны подключаться гражданские больницы.

Это может создать для системы здравоохранения беспрецедентную нагрузку и заставить медиков распределять ресурсы между военными и гражданскими пациентами.

"Готова ли наша система здравоохранения к этому? Единственный ответ: нет", - сказал Бенедикт Фримерт, главный медицинский директор и командир Военного госпиталя в Ульме.

По его словам, Германии предстоит пройти долгий путь подготовки. Однако вопрос не только в количестве больничных коек. Немецким властям также необходимо усилить цепочки поставок медицинских препаратов и наладить более эффективное взаимодействие между военными и гражданскими медицинскими учреждениями.

В случае начала войны медицинские подразделения Бундесвера будут оказывать помощь раненым военнослужащим непосредственно вблизи зоны боевых действий. После этого их будут транспортировать в Германию, где государственные органы будут распределять пациентов между гражданскими больницами.

Еще одной проблемой называют зависимость Германии от импорта медицинских компонентов. Как и многие другие европейские страны, она в значительной степени полагается на Китай в поставках важных веществ, необходимых для производства антибиотиков, обезболивающих и других препаратов.