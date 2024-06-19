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Германия уверенно одолела сборную Венгрии и первой прошла в плей-офф Евро-2024

Фото: Бундестим перед стартовым свистком (x.com/dfb_team)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Германии обыграла национальную команду Венгрии во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Команда Юлиана Нагельсманна досрочно гарантировала себе место в 1/8 финала турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2024, группа A, 2-й тур

Германия – Венгрия – 2:0

Голы: Мусиала, 22, Гюндоган, 67

 

 

 

В дебюте могли забивать подопечные Марко Росси, но выпад Шаллая ногами ликвидировал Нойер. В ответ дважды на острие атаки Бундестим оказался Хаверц. Правда, с его ударами справился Гулачи. Андрих же после классной передачи Крооса попал в защитника.

Открыли счет немцы на 22-й минуте. Это Мусиала сыграл в стенку с Гюндоганом, выигравшим борьбу у Орбана, и отправил мяч в сетку ворот сборной Венгрии. Гулачи в этот раз спасти национальную команду не смог.

Венгерская сборная быстро пришла в себя и только чудом по имени Нойер не сравняла счет. Опытный голкипер вытащил из девятки выстрел Собослая со штрафного, а затем еще и ногами парировал добивание Боллы. А впоследствии капитан венгров пробил в Та из пределов штрафной.

На старте второй половины моменты упустили обе команды. Кроос после прострела Гюндогана не смог переиграть Гулачи, а Варга головой пробил выше перекладины немецких ворот. Зато Мусиала после смещения в центр закрутил мяч мимо створа.

А на 67-й минуте Бундестим организовала образцовую комбинацию. Миттельштедт подключился к атаке и слева в штрафной получил передачу от Мусиалы. Далее защитник спокойно покотил в центр, откуда Гюндоган в касание пробил под Гулачи – 2:0.

В финальные 20 минут сборная Германия была ближе к третьему голу, чем венгерская команда – размочить счет. Впрочем, своими возможностями хозяева турнира не воспользовались. Тем не менее, немецкая команда первой из всех гарантировала продолжение выступлений в плей-офф Евро-2024. Ребята Нагельсманна уже не опустятся ниже второй строчки в группе.

К слову, раньше Хорватия сыграла вничью со сборной Албании в балканском дерби Евро-2024.

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