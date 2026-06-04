Германия впервые не прошла в Совбез ООН: кто помешал Берлину

Германия не смогла получить место в Совете Безопасности ООН. Это произошло впервые в истории страны, что вызвало волну обсуждений в дипломатических кругах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews и Politico .

Голосование в Генеральной Ассамблее состоялось в эту среду. На кону было пять вакантных мест, а участники выбирали представителей от разных регионов мира по квотному принципу.

Новыми непостоянными членами стали:

Кыргызстан (впервые с 1991 года);

Зимбабве;

Тринидад и Тобаго;

Португалия;

Австрия.

Эти страны начнут свою работу с 1 января 2027 года и заменят Пакистан, Сомали, Грецию, Данию и Панаму. Выбор Кыргызстана стал особым моментом - это лишь второй случай за десять лет, когда в Совет попадает страна из Центральной Азии. Ранее это удавалось только Казахстану.

Почему Германия оказалась за бортом

Для официального Берлина этот результат стал ударом. Страна рассчитывала на поддержку большинства, однако голосов не хватило. Немецкие дипломаты уже начали анализировать причины фиаско.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль назвал произошедшее "горьким поражением". Он считает, что ключевую роль сыграла позиция страны относительно конфликта на Ближнем Востоке. Берлин непоколебимо поддерживает Израиль и это оттолкнуло многие страны, особенно с так называемого Глобального Юга.

Вадефуль заявил, что результат не изменит стратегию государства. Он подчеркнул, что Германия продолжит "выполнять свою историческую ответственность" перед Израилем. Принципы оказались важнее кресла в ООН.

Российские интриги и давление Кремля

Кроме позиции по Израилю Германии помешало коварство Москвы, которая крутила интриги из-за активной поддержки Германией Украины. Иоганн Вадефуль обвинил Кремль в целенаправленной агитации. По его словам, Россия маневрировала, чтобы заблокировать доступ Германии к самому влиятельному органу планеты.

"Не секрет, что Россия не хочет такого голоса за столом Совета Безопасности, а также разожгла настроения против нас", - сказал министр.

Как работает Совет Безопасности

Сейчас Совет состоит из 15 членов. Пять из них имеют статус постоянных. Это США, Великобритания, Франция, Россия и Китай. Они обладают правом вето. Эта система действует со времен завершения Второй мировой войны.

Остальные 10 мест занимают непостоянные члены. Их избирают на двухлетние сроки. Выборы проходят поэтапно, чтобы состав органа обновлялся постепенно. Для Германии присутствие в этом списке всегда было вопросом престижа и влияния на мировые процессы.