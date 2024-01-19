Германия тратит недостаточно средств на закупку боеприпасов, хотя деньги есть, - Spiegel

"Боеприпасов не хватает. Его нет на складах Бундесвера, а также в оборонной кампании в отношении Украины. Через шесть месяцев после вступления в должность министр обороны Борис Писториус занялся этой проблемой и объявил закупку артиллерийских снарядов главным приоритетом", - говорится в материале.

Летом прошлого года Писториус заявлял, что Германия должна и хочет инвестировать более 20 миллиардов евро в боеприпасы до 2031 года.

Но наступление закупок, видимо, застопорилось. В прошлом году Минобороны потратило на закупку боеприпасов меньше средств, чем было в наличии.

Сколько денег не потратили на боеприпасы

На закупку боеприпасов было потрачено около 845 миллионов евро, что примерно на 280 миллионов евро меньше, чем было заложено в бюджете министерства.

Об этом свидетельствуют ответы Министерства обороны на письменные вопросы члена Бундестага ХДС Инго Гедехенса, которые получило издание.

"Это тревожно, все знают, что нам срочно нужны боеприпасы, но их слишком мало", - критикует докладчик парламентской группы ХДС/ХСС по оборонному бюджету.

Гедехенс обвинил министра обороны в нарушении своего слова. Он добавил, что хотя Писториус хотел сделать вопрос боеприпасов главным приоритетом, он почти ничего не добился.

Германия хочет увеличить расходы на закупку боеприпасов

По словам Гедехенса, в прошлом году федеральное правительство даже потратило на боеприпасы примерно на 40 миллионов евро меньше, чем в 2022 году, если исключить расходы на авансовые платежи за еще не поставленные товары и годовую инфляцию.

В министерстве заявляют, что за последние два года произошел "разворот тенденции" в закупках боеприпасов. Ожидается, что в этом году боеприпасов будет закуплено примерно на 3,5 миллиарда евро.

Снаряды для Украины

Напомним, в марте прошлого года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн. снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах.

Однако уже в ноябре 2023 года ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должен быть выполнен до марта 2024 года. Однако уже в январе текущего года еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон заверил в том, что блок все же может достичь своей цели.

Добавим, что 11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство все еще рассчитывает получить полный пакет артиллерийских снарядов и призвал давить на лидеров ЕС по этому вопросу.