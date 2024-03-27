Германия выдвинула обвинения пяти лицам, которые поставляли турбины Siemens в Крым

Правоохранители Германии предъявили обвинения пяти лицам, которые причастны к поставкам турбин Siemens в оккупированный Крым несмотря на санкции.
Об этом заявил представитель прокуратуры Гамбурга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно обвинительному заключению пять человек знали, когда помогали экспортировать турбины на сумму 111 миллионов евро из Гамбурга в Санкт-Петербург, что их конечным пунктом назначения будут две электростанции в Крыму.
Отмечается, что обвинения предъявили четырем гражданам Германии и одному человеку с гражданствами Франции и Швейцарии.
Представитель Siemens заявил, что продолжает контактировать с властями и правоохранителями в их расследованиях, как они делали это с тех пор, как впервые узнали об этом деле в 2016 году.
Один из подозреваемых все еще работает в компании, а все пятеро оспаривают обвинения.
В 2017 году стало известно, что газовые турбины немецкого концерна Siemens Россия направила в Крым, несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова.
Турбины предназначались для проекта на Таманском полуострове в России, но РФ запланировала использовать их для строительства новых крымских ТЭС.
Компания "Ростех" заявила, что якобы не закупала турбины для ТЭС в Крыму непосредственно у немецкой компании Siemens, а приобрела оборудование на вторичном рынке.
Впоследствии Siemens заявил о намерении судиться с компанией "Технопромэкспорт", которой продали турбины, требуя от россиян вывоза турбин из Крыма.
Год назад сообщалось, что немецкая компания должна уплатить штраф в размере 1,3 миллиона евро за нарушение санкций ЕС. Она доставила в Россию машину, которая использовалась для строительства Крымского моста.
В прокуратуре тогда сказали, что расследуют дело о доставке тарана - так называемого гидромолота - для строительства Крымского моста. Его можно использовать для забивания свай в землю.
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