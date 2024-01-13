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Германия отправит в Красное море фрегат "Гессен" в рамках миссии ЕС против хусидов

Фото: Германия отправит в Красное море фрегат "Гессен" (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Евросоюз планирует миссию по обеспечению безопасности морского сообщения в Красном море от нападений хуситов. В ее рамках Германия отправит фрегат "Гессен" в Красное море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sonntag.

По данным издания, фрегат "Гессен" должен отправиться в Красное море 1 февраля.

Корабль оснащен системой радиолокационной разведки, способной обнаруживать 1000 целей одновременно, зенитными ракетами и имеет на борту боевые вертолеты.

Совсем недавно фрегат провел шесть месяцев в Северном море и Арктике в рамках учений НАТО и для сдерживания России.

Удар по Йемену

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене. В операции были задействованы самолеты и корабли. Целями ударов стали центры хранения оружия и базы обучения хуситов. В результате одного из ударов возник пожар, видео которого появилось в сети.

Подробнее об атаке США и Великобритании на хуситов - в материале РБК-Украина.

Ранее мы писали, кто такие хуситы и почему они нападают на корабли в Красном море.

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