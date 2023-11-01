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Германия возобновляет производство мин DM22, которые ранее передавала ВСУ

Фото: Германия возобновляет производство мин DM22, которые ранее передавала ВСУ (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

Немецкая компания TDW получила заказ на возобновление производства противотанковых мин DM22 для Бундесвера. Это связано с истощением запасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Ukraine .

Производство было приостановлено еще около 10 лет назад, но их передача нашим воинам подорвала запасы. 

Как пишет издание, речь идет о контракте на 2600 мин, стоимостью 68 млн евро. Таким образом одна новая M22 стоит около 26,1 тысячи евро. В частности предусматривается возможность опциона на еще 10 тысяч мин.

В соответствии с контрактом: 

  • первая демонстрационная партия должна быть изготовлена в 2025 году; 
  • серийное производство также начнется в 2025 году; 
  • поставки в 2027 году. 

"Возможно, что создание демонстрационной партии связано с тем, что будет производиться новая версия DM22, о которой изданию Janes рассказал глава компании Андреас Зейтц. Новая DM22 кроме стандартного средства инициации, может быть оснащена дополнительными сенсорами, среди которых инфракрасный, радиолокационный, сейсмический и акустический", - пишет издание.

Чем особенно DM22

Противотанковая мина имеет довольно необычную конструкцию. Фактически, как объясняет издание, это противотанковый гранатомет. Его активация в базовой версии происходит после повреждения оптоволоконного кабеля, разматывающегося на длину 40 метров по направлению стрельбы.

Реактивная граната способна пробить несколько десятков сантиметров брони.

Напомним, что наши воины получили от Германии мины DM22 еще в прошлом году.

 

 

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