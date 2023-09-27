Германия откладывает передачу Украине ракет Taurus. WSJ выяснило причину

Причиной опасений является предположение, что для передачи таких ракет Германии понадобится отправить в Украину специалистов для работы "на земле". Именно это, по мнению Берлина, якобы является прямой конфронтацией с Россией.

Немецкие официальные лица заявили, что трехпартийное коалиционное правительство Германии в принципе одобрило поставку Taurus, но канцлер Олаф Шольц приостановил этот шаг.

Лидер Германии боится, что немецкому персоналу придется поехать в Украину, чтобы помочь в обслуживании и эксплуатации сложного оружия.

Нерешительность Германии укрепляет веру Путина в победу РФ

По словам чиновников, Шольц считает, что для перемещения военнослужащих в зону боевых действий требуется голосование парламента.

Он также обеспокоен тем, что такой шаг может втянуть Германию еще глубже в конфликт, что может привести к прямой конфронтации с Россией.

"Канцлер должен прекратить блокаду поставок Taurus. Нерешительность и технические оправдания только способствуют укреплению веры российского диктатора Владимира Путина в то, что он все еще может победить, и это только продлевает войну", - сказал депутат Антон Хофрейтер.

Представитель Шольца заявил, что плана быстрой поставки ракет Taurus не существует. Сомнения канцелярии по поводу отправки технических специалистов для помощи в эксплуатации ракеты являются лишь последними в длинном списке проблем, связанных с потенциальной поставкой Taurus.

Передача Taurus Украина

Последние несколько месяцев в Германии обсуждают поставки в Украину ракет Taurus. Киеву необходимо такое вооружение для того, чтобы наносить удары по тыловым позициям российских оккупантов.

Еще 15 сентября глава Минобороны Германии Борис Писториус рассказывал, что решения о передаче могут быть приняты в течение одной-двух недель.

При этом в Бундестаге заявляли, что поставки блокирует только канцлер Олаф Шольц.