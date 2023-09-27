RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия откладывает передачу Украине ракет Taurus. WSJ выяснило причину

Фото: Иллюстративное фото (mbda.deutschland.de)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия откладывает отправку Украине ракет большой дальности Taurus из-за опасений в якобы прямой конфронтации с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Причиной опасений является предположение, что для передачи таких ракет Германии понадобится отправить в Украину специалистов для работы "на земле". Именно это, по мнению Берлина, якобы является прямой конфронтацией с Россией.

Немецкие официальные лица заявили, что трехпартийное коалиционное правительство Германии в принципе одобрило поставку Taurus, но канцлер Олаф Шольц приостановил этот шаг.

Лидер Германии боится, что немецкому персоналу придется поехать в Украину, чтобы помочь в обслуживании и эксплуатации сложного оружия.

Нерешительность Германии укрепляет веру Путина в победу РФ

По словам чиновников, Шольц считает, что для перемещения военнослужащих в зону боевых действий требуется голосование парламента. 

Он также обеспокоен тем, что такой шаг может втянуть Германию еще глубже в конфликт, что может привести к прямой конфронтации с Россией.

"Канцлер должен прекратить блокаду поставок Taurus. Нерешительность и технические оправдания только способствуют укреплению веры российского диктатора Владимира Путина в то, что он все еще может победить, и это только продлевает войну", - сказал депутат Антон Хофрейтер.

Представитель Шольца заявил, что плана быстрой поставки ракет Taurus не существует. Сомнения канцелярии по поводу отправки технических специалистов для помощи в эксплуатации ракеты являются лишь последними в длинном списке проблем, связанных с потенциальной поставкой Taurus.

Передача Taurus Украина

Последние несколько месяцев в Германии обсуждают поставки в Украину ракет Taurus. Киеву необходимо такое вооружение для того, чтобы наносить удары по тыловым позициям российских оккупантов.

Еще 15 сентября глава Минобороны Германии Борис Писториус рассказывал, что решения о передаче могут быть приняты в течение одной-двух недель.

При этом в Бундестаге заявляли, что поставки блокирует только канцлер Олаф Шольц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине