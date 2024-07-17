Германия выделит на реконструкцию "Охматдета" 10 миллионов евро

Выделенные Германией средства пойдут на скорый возврат больницы в рабочее состояние и подготовку здания к эксплуатации в зимнее время.

"Разрушение детской больницы показывает, насколько безжалостно и бесчеловечно Россия ведет эту агрессивную войну. Больше всего от этой войны страдают дети. Мы не должны и не будем признавать, что этого места исцеления онкобольных детей в Украине больше не существует", - заявила Шульце.

Отмечается, что немецкое Министерство развития имеет тесное партнерство с Охматдетом в рамках немецко-украинского сотрудничества в области здравоохранения.

"Мы предложили правительству Украины помочь восстановить больницу – чтобы дети могли быстро получить необходимое им срочное лечение", - продолжила министр.

Речь идет, в частности, о ремонте и техническом обслуживании фасадов больницы, процедурных кабинетов, а также электро- и теплоснабжении.