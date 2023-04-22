Германия выделит 3 млн евро на развитие промышленного потенциала Украины

В пятницу, 21 апреля, правительство Германии и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) подписали соглашение о выделении ФРГ 3 млн. евро на проект "Развитие промышленного потенциала, политика и диагностика для зеленого восстановления Украины".

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Украина благодарна Германии за вклад в сумме €3 миллиона для финансирования проекта ЮНИДО. Должны начать восстановление Украины уже сейчас, не дожидаясь завершения агрессивной войны россии против нашего государства", - заявил он.

Отмечается, что этот проект предусматривает исследование и диагностику в сфере промышленности, подготовку рекомендаций по усовершенствованию и планированию. Он распространяется на сферы энергоэффективности, циркулярную экономику, "зеленую" энергетику, улучшение стандартов качества и т.д.