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Германия – Украина: где смотреть первый контрольный матч перед Евро-2024

Нюрнберг, Понедельник 03 июня 2024 14:00
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Германия – Украина: где смотреть первый контрольный матч перед Евро-2024 Фото: Никлас Фюллькруг в окружении трех украинцев (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины встретится со сборной Германии в спарринге перед чемпионатом Европы.

Где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.

Матч Германия – Украина состоится 3 июня в Нюрнберге. Поединок примет "Макс-Морлок-Штадион". Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" без трансляции на онлайн-платформах. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.

Перед матчем Украины против Германии и после него в эфире местных телеканалов "Суспильного" запланирована аналитическая студия. Старт прямого эфира – в 20:40. Предматчевая же студия на MEGOGO начнется в 20:30.

Трансляция программы и встречи Бундестима и "сине-желтых" будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подписке "Максимальная". Матч будут комментировать Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко.

Ранее Ребров сформировал заявку на поединок против Германии. В список попали 24 футболиста. Не сыграют против команды Юлиана Нагельсманна вратарь Лунин и защитник Миколенко.

К слову, ранее составили гид по Турниру Мориса Ревелло-2024 с участием олимпийской сборной Украины.

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