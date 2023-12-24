Германия не давит на Украину касательно переговоров с Россией, - дипломат

Посол Украины в Германии отверг заявления о том, что Берлин может оказывать давление на Киев за закрытыми дверями, чтобы достичь мирного соглашения с Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Информация о вероятном давлении на Украину на днях появилась на страницах немецкого журнала Der Spiegel. Речь шла о тайном "русском ужине" в посольстве Германии в Вашингтоне в конце октября, во время которого ближайший помощник канцлера Германии Олафа Шольца, глава канцелярии Вольфганг Шмидт, "в эйфории" оценил предложение американского исследователя Сэмюэля Чарапа прекратить войну в Украине через навязанные переговоры с Москвой.

В подкаст-интервью немецкому общественному вещателю RRB, посол Украины в Берлине Алексей Макеев отрицает, что правительство Германии подталкивает Киев согласиться на мирные переговоры с Россией, которые могут привести к окончательной потере украинской территории. По его словам, давление "также не происходило за закрытыми дверями".

Представитель канцелярии Германии рассказал Politico, что Шмидт отвергает "необоснованные утверждения" в отчете Spiegel.

В начале декабря советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и политики безопасности Йенс Плотнер написал в совместной статье с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, что "простое прекращение огня сегодня было бы равносильно легитимизации захвата территории Россией и подготовку к еще одному замороженному конфликту".

Канцлер Германии Олаф Шольц и другие западные лидеры неоднократно подчеркивали, что Киев сам должен решать, когда и при каких условиях он заключает мирное соглашение с Москвой.

Идея мирных переговоров Украины с Россией

В уходящем году Кремль и российский диктатор Владимир Путин неоднократно заявляли о готовности заключить мирное соглашение с Украиной и прекратить боевые действия. Однако Москва требует заключить мир на собственных условиях - узаконить российскую оккупацию захваченных территорий.

На днях президент Владимир Зеленский обратился к дипломатам и призвал их работать над увеличением поставок вооружения для Украины. По его словам, нашей стране нужно больше оружия, поскольку никто сдаваться не собирается.

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал мир прекратить жить иллюзиями и пытаться найти "другой выход", кроме поражения России.

В то же время американское издание The New York Times сообщило, что российский диктатор Владимир Путин якобы посылает "сигналы" Западу о желании заморозить войну в Украине и начать переговоры. Прекращение боевых действий должно быть на условиях Кремля по признанию оккупированных территорий за Москвой.

Однако в Минобороны подчеркнули, что война должна быть завершена на условиях Украины и в соответствии с международным правом.

На прошлой неделе Путин заявил, что не хочет обсуждать мир с Украиной, пока не достигнет своих целей в войне.

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