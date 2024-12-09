Германия и США создадут универсальное ПО для украинских дронов, - FT

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начал сотрудничество с американской компанией Auterion. Они будут разрабатывать общие операционные стандарты для управления автономными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"В условиях общего перехода от пилотируемых к беспилотным системам крайне важно, чтобы автономные системы могли взаимодействовать друг с другом", - заявил гендиректор Auterion Лоренц Майер.

Стоит заметить, что украинские беспилотники уже пользуются ПО этой компании. По его словам, операционная система Auterion поможет "клиенту объединить все беспилотники на общей основе и интегрировать различных производителей в общую архитектуру".

В то же время директор по цифровым технологиям Rheinmetall Тимо Хаас отметил, что в Украине эксплуатируется более двухсот различных беспилотных воздушных систем. При этом их "военная подготовка требует больших затрат и времени, а совместимость систем не гарантируется".

"Разработка однородной операционной системы позволит эффективно и масштабируемо развертывать беспилотные системы", - добавил он.

Как пишет издание, Auterion уже является частью инициативы Министерства обороны США по разработке стандарта с открытым исходным кодом для автономных систем. При этом в компании надеются, что ее партнерство с Rheinmetall поможет продвигать аналогичный подход среди союзников по НАТО.

"Если бы у каждой страны НАТО был свой собственный стандарт связи для беспилотников, НАТО не смогло бы воевать сообща", - добавил Майер.