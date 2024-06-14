Германия – Шотландия: где смотреть и прогноз на матч-открытие Евро-2024

Где смотреть матч-открытие Евро-2024 онлайн и на каких каналах и какие прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч Германия – Шотландия состоится 14 июня в Мюнхене. Поединок примет стадион "Альянц Арена", который во время европейского первенства получил название "Фусбаль Арена Мюнхен". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Германия – Шотландия

В цифровом вещании T2 поединок покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и т.д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO. Матч будут комментировать Вадим Скичко и Александр Новак.

Прогноз букмекеров на матч Германия – Шотландия

Для австрийской конторы Bwin Бундестим стала безусловным фаворитом поединка. Ставки на победу команды Юлиана Нагельсманна принимают со скромным коэффициентом 1,29. Потенциальный же успех "Тартановой армии" оценили баллом 10,00. Ничья почти вдвое вероятнее – кэф 5,50.

Похожие цифры подготовили и специалисты Favbet. Коэффициент на победу сборной Германии составил 1,30. На победу Шотландии можно поставить с большущим кэфом 11,00. Потенциальная же ничья увеличит выигрыш в 5,6 раза. Любители острых ощущений могут заложиться на результативный футбол с победой немцев 3:2 с перспективным баллом 15,00.

Ориентировочные составы на матч Германия – Шотландия

Германия: Нойер – Киммих, Та, Рюдигер, Миттельштедт – Кроос, Андрих – Вирц, Гюндоган, Мусиала – Хаверц

Шотландия: Ганн – Хендри, Хенли, Терни – Релстон, Мактоминей, Макгрегор, Робертсон – Кристи, Макгинн – Адамс

Сборная Германии на правах хозяйки ушла от квалификационного турнира перед Евро-2024. Вместо этого Бундестим играла спарринги. Непосредственно перед чемпионатом Европы подопечные Нагельсманна сыграли два контрольных поединка. После нулевой ничьей с Украиной немецкая сборная обыграла Грецию (2:1) с голами Хаверца и Гросса.

Тем временем сборная Шотландии неожиданно уверенно преодолела отбор, финишировав второй в группе с Испанией, Норвегией, Грузией и Кипром. "Тартановая армия" обменялась победами с пиренейской сборной, свела вничью по поединку со скандинавами и кавказцами, а еще в четырех матчах победила. В квалификации к Евро-2016 сборная Германии дважды победила Шотландию (2:1, 3:2) и с тех пор не пересекалась с каледонцами.