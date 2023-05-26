Германия разместит в Литве ЗРК Patriot для охраны саммита НАТО

В ведомстве отметили, что решение о переброске Patriot в Литву приняли по просьбе Альянса.

"Обладая разнообразными возможностями, Бундесвер внесет значительный вклад в обеспечение безопасности саммита НАТО. Это еще раз показывает: мы гибкие и когда мы вам нужны, вы можете положиться на Германию в Альянсе. Вместе с нашими союзниками мы демонстрируем солидарность и единство внутри и снаружи", - отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Стоит заметить, что решение о размещении немецкой системы ПВО Patriot в Словакии было принято после начала полномасштабной войны России против Украины.

Успехи ПВО Patriot в Украине

Отметим, что на вооружении у Украины также есть зенитный ракетный комплекс Patriot. При помощи такой техники украинские защитники уже сбивают российские баллистические ракеты и гиперзвуковые ракеты.

В частности, военные Украины уже смогли уничтожить семь гиперзвуковых ракет "Кинжал".