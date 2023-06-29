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Германия разворачивает ЗРК Patriot в Вильнюсе для защиты саммита НАТО

Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Германия разворачивает систему противовоздушной обороны Patriot в Вильнюсе в рамках подготовки к июльскому саммиту НАТО, который состоится 11-12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Литвы.

"Место разворачивания укомплектовано экипажем Вооруженных сил Германии, который обеспечит бесперебойное функционирование системы", - говорится в сообщении.

Отмечаєтся, что система Patriot впервые выполняет боевые задачи в Литве. Кроме этого, накануне саммита будут развернуты и другие боевые силы и средства в соответствии с заранее разработанными планами, процедурами, концепциями связи и логистикой, для чего привлекут более трех тысяч военнослужащих Литвы.

Во время саммита Вооруженные силы Литвы вместе с союзниками будут дополнительно обеспечивать противовоздушную оборону, охрану критически важных объектов и важных маршрутов, защиту физических лиц, проверку помещений и транспортных средств, а также поиск взрывчатых веществ на объектах.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Год назад во время полномасштабного вторжения РФ Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО. Члены НАТО и генсек Йенс Столтенберг неоднократно отмечали, что Украина не присоединится к Альянсу, пока идет война.

Уже 11-12 июля в Вильнюсе пройдет очередной саммит НАТО. Украина, со своей стороны, ожидает получить от Альянса сигнал, в частности четкий график вступления и гарантии безопасности.

Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, приоритетом для Альянса сейчас является помощь Украине для победы в войне.

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