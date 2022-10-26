RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия просит Швейцарию разрешить поставки боеприпасов для Gepard в Украине

Фото: министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт направила письмо швейцарской коллеге Виоле Амхерд с просьбой разрешить реэкспорт 35-миллиметровых боеприпасов для зенитных установок Gepard в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Сообщается, что в письме Ламбрехт просит выдать лицензию на реэкспорт боеприпасов производства Швейцарии. Она также отмечает, что немецкие установки Gepard используются в Украине в основном для защиты критической инфраструктуры, в частности, морских портов в южных областях.

Ламбрехт также подчеркивает, что в виду необходимости обеспечить надежную работу "зернового коридора" Германия и Швейцария должны выполнить просьбу украинской стороны о дополнительных боеприпасах.

Отметим, Швейцария пытается придерживаться военного нейтралитета, поэтому до сих пор отказывает в разрешении на поставки боеприпасов, произведенных компанией Oerlikon-Bührle.

Напомним, Германия с лета поставляет в Украину зенитные самоходки Gepard, крайняя поставка была в конце сентября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцария