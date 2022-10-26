Германия просит Швейцарию разрешить поставки боеприпасов для Gepard в Украине

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт направила письмо швейцарской коллеге Виоле Амхерд с просьбой разрешить реэкспорт 35-миллиметровых боеприпасов для зенитных установок Gepard в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Сообщается, что в письме Ламбрехт просит выдать лицензию на реэкспорт боеприпасов производства Швейцарии. Она также отмечает, что немецкие установки Gepard используются в Украине в основном для защиты критической инфраструктуры, в частности, морских портов в южных областях.

Ламбрехт также подчеркивает, что в виду необходимости обеспечить надежную работу "зернового коридора" Германия и Швейцария должны выполнить просьбу украинской стороны о дополнительных боеприпасах.

Отметим, Швейцария пытается придерживаться военного нейтралитета, поэтому до сих пор отказывает в разрешении на поставки боеприпасов, произведенных компанией Oerlikon-Bührle.