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Германия продлила временную защиту для украинцев до 2028 года

15:18 08.10.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Германия продлила временную защиту для украинцев (Getty Images)

Срок действия временной защиты для украинских беженцев в Германии в четверг, 8 октября, продлили до марта 2028 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление, обнародованное в правительственном вестнике Германии (Bundesgesetzblatt).

В Германии продлили до 4 марта 2028 года срок действия отдельного положения постановления о переходном порядке пребывания граждан Украины.

Соответствующие изменения внесло Федеральное министерство внутренних дел Германии.

При этом предполагается исключение для граждан, которые въезжают в Германию с 9 октября 2026 года и, согласно законодательству Украины, являются военнообязанными.

Постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, недавно глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что все находящиеся в стране украинские мужчины призывного возраста должны вернуться домой.

Он добавил, что Берлин готов помочь властям Украины их идентифицировать. В частности, через данные о соцвыплатах, регистрации или видах на жительство.

Напомним, Германия уже отказывала части украинских мужчин во временной защите. Новые правила касаются прибывших в страну после 31 июля 2026 года.

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