Германия предполагает, что газопровод из Норвегии могут вывести из строя из-за диверсии, - СМИ

"Канцлер Германии Олаф Шольц считает реальной возможность еще одной атаки на подводную инфраструктуру - аналогичную загадочным взрывам, которые в прошлом году вывели из строя ветви "Северного потока", - пишет Bloomberg.

Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в страну, на долю которой до конца прошлого года приходилось около трети импорта Германии, и любой ущерб этим связям может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны.

Министр экономики Германии Роберт Хабек ранее говорил, что страна должна ожидать, что что-то "произойдет" снова. Поэтому правительство планирует увеличить стратегический запас, если где-то снова выйдет из строя трубопроводная система или снова прекратится подача газа.

Официальные лица планируют запустить как минимум один плавучий терминал СПГ в порту Рюгена Мукран к началу следующего года и работают над установкой второго плавучего терминала СПГ в том же месте.