Призывы России вернуться к архитектуре НАТО в 1997 году несерьезны. Ведь по этой логике Москва должна вернуть Украине оккупированные Крым и Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление федерального министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля во время Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине.

Вадефуль посмеялся над РФ

По словам Вадефуля, Россия не готова отдать захваченные у Украины территории, поэтому и ее требования к старым границам НАТО не имеют смысла.

"Конечно, это было несерьезно, когда Путин говорил о возвращении к ситуации 1997 года, ведь это означало бы для него необходимость вернуть все ныне захваченные территории Украины на востоке и Крым. Так действительно ли у России есть готовность это сделать? Я так не думаю. Поэтому давайте будем серьезными", - заметил Вадефуль.

Глава немецкого МИД подчеркнул, что Европа уже имеет сформированную архитектуру безопасности. Ее основы заложены:

Хельсинкским заключительным актом 1975 года,

Парижской хартией,

Будапештский меморандумом.

Он подчеркнул, что Россия должна придерживаться международно-правовых обязательств, которые брала на себя.

"Они должны соблюдать эти правовые рамки, которые сами подписали. Именно это является основой европейской безопасности, и мы всегда будем ее защищать", - подчеркнул министр.

Укрепление обороны Европы

Вадефуль говорит, что странам Европы придется строить собственную безопасность в условиях противостояния с Россией.

"К сожалению, мы должны признать, что мир и стабильность в Европе у нас будет только вопреки России, а не вместе с Россией. Это наш трезвый анализ", - заявил он.

По словам Министра, именно поэтому государства НАТО должны укреплять Альянс и собственные оборонные способности.

Отдельно Вадефуль выразил солидарность с Польшей на фоне русских провокаций. Он уверен, что союзники по НАТО готовы защищать свою территорию.

"Мы всегда будем защищать каждый сантиметр территории НАТО. Это абсолютно понятно. Поэтому, господин Путин, не ошибайтесь. Мы - оборонный Альянс, но мы готовы защищать себя, наши страны и наш Альянс", - заявил он.