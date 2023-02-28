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Германия начала поставлять Украине автоматизированные системы разведки с дронами

Фото: Германия начала поставлять Украине автоматизированные системы разведки с дронами (digiexpo e-estonia.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начал поставлять Украине автоматизированные системы разведки SurveilSPIRE, которые в основном используют для мониторинга больших участков местности с наименьшим количеством персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.

Разведывательные системы, которые получит Украина, известны как SurveilSPIRE. Они состоят из мобильных башен наблюдения с оборудованием для видеонаблюдения днем и ночью, мини-дронов с автопилотом и системы управления. В комплект поставки входят также транспортные средства.

Сообщается, что Rheinmetall сотрудничает в этом проекте с эстонской компанией DefSecIntel, которая производит системы. Также отмечено, что стоимость заказа составляет двузначную сумму в миллионы евро. При этом доставка уже началась.

Вышки наблюдения SurveilSPIRE можно установить на трейлеры и быстро транспортировать в зону их работы. Для сборки нужно три человека, а работа полностью автоматизирована.

Система включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт. Солнечные панели обеспечивают длительную работу без кабелей питания или источника топлива. Система базируется на автопилотируемых разведывательных беспилотниках, которые осуществляют патрулирование и полеты для выполнения определенных задач. Это позволяет проверять обнаруженные угрозы, а оператор может инициировать необходимые контрмеры.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что украинские защитники могли получить автономные разведывательные центры Skykit.

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