Германия не планирует участвовать в коалиции по поставке истребителей Украине, - Шольц

Германия не видит давления в дискуссии о поставках истребителей Украине. В то же время, Берлин сосредоточен на другой помощи нашей стране.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после саммита Совета Европы в Рейкьявике, пишет РБК-Украина со ссылкой на Aktuelle Nachrichten.

"Что касается нас (Германии, - ред.), то нет никаких требований (об участии в коалиции истребителей, - ред.)... Этот вопрос не столь актуален, как его задают", - сказал Шольц. Как отметил канцлер, сегодня Германия сосредоточена на поставках танков, боеприпасов, созданы "действенной системы ремонта" и противовоздушной обороне, поскольку это "очень актуально" для обороноспособности Украины.