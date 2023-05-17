Германия не планирует участвовать в коалиции по поставке истребителей Украине, - Шольц

Германия не видит давления в дискуссии о поставках истребителей Украине. В то же время, Берлин сосредоточен на другой помощи нашей стране.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после саммита Совета Европы в Рейкьявике, пишет РБК-Украина со ссылкой на Aktuelle Nachrichten.
"Что касается нас (Германии, - ред.), то нет никаких требований (об участии в коалиции истребителей, - ред.)... Этот вопрос не столь актуален, как его задают", - сказал Шольц.
Как отметил канцлер, сегодня Германия сосредоточена на поставках танков, боеприпасов, созданы "действенной системы ремонта" и противовоздушной обороне, поскольку это "очень актуально" для обороноспособности Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что премьер-министр Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте договорились работать над созданием коалиции по закупке F-16 для Украины.
Тем временем Бельгия заявила о возможности научить украинцев пилотировать истребители F-16. В то же время у страны нет возможности поставить нашей армии сами самолеты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.