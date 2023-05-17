RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия не планирует участвовать в коалиции по поставке истребителей Украине, - Шольц

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Германия не видит давления в дискуссии о поставках истребителей Украине. В то же время, Берлин сосредоточен на другой помощи нашей стране.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после саммита Совета Европы в Рейкьявике, пишет РБК-Украина со ссылкой на Aktuelle Nachrichten.

"Что касается нас (Германии, - ред.), то нет никаких требований (об участии в коалиции истребителей, - ред.)... Этот вопрос не столь актуален, как его задают", - сказал Шольц.

Как отметил канцлер, сегодня Германия сосредоточена на поставках танков, боеприпасов, созданы "действенной системы ремонта" и противовоздушной обороне, поскольку это "очень актуально" для обороноспособности Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что премьер-министр Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте договорились работать над созданием коалиции по закупке F-16 для Украины.

Тем временем Бельгия заявила о возможности научить украинцев пилотировать истребители F-16. В то же время у страны нет возможности поставить нашей армии сами самолеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф ШольцВойна в Украине