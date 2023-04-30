Германия подтвердила передачу Украине второй системы ПВО IRIS-T

Кроме установки ПВО Германия передала Украине еще восемь грузовиков Zetros. Всего украинские военные получили уже 84 единицы таких транспортных средств.

Также Германия доставила два грузовика 8х6 с восемью раздаточными контейнерами.

Напомним, в середине апреля немецкое издание Spiegel сообщало, что Украина уже получила вторую систему ПВО IRIS-T.

Напомним, первый ЗРК IRIS-T Германия передала Украине в октябре прошлого года.

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