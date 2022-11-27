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Германия поддерживает введение нефтяного эмбарго против России с января, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Германия готова поддержать эмбарго с 1 января и заменить российскую нефть по трубопроводу "Дружба".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Издание напоминает, что НПЗ в Шведте и Лойне до сих пор снабжались российской нефтью по трубопроводу "Дружба". Однако федеральное правительство хочет остановить закупку с 1 января.

В будущем часть необходимого количества будет транспортироваться в порт Росток танкерами, а оттуда в Шведт по трубопроводу. Федеральное правительство также ведет переговоры с Польшей о возможных поставках через порт Гданьск.

Шольц отметил, что подготовка к отказу от российской нефти идет хорошо.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы создать технические предпосылки для большего количества вариантов поставок нефти через порт Росток, но в то же время также и из Польши", - заявил Шольц.

С января по российским трубопроводам в Германию не должно поступать ни капли нефти, пишет издание.

"Мы все время готовимся к тому, что есть будущее, даже если больше не будет поставок нефти из российских трубопроводов в Шведт, а также в Лойн", - заявил канцлер.

Напомним, Польша призвала Германию ввести санкции ЕС в отношении польско-германского участка нефтепровода "Дружба", чтобы Варшава могла отказаться от покупки российской нефти без уплаты штрафов.

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