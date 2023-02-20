Германия подготовит три тысячи украинских военных к концу года, - Писториус

"С начала войны мы подготовили 1200 украинских военных, к концу этого года их количество превысит три тысячи", - сказал Писториус.

Он уточнил, что речь идет о подготовке военных на различных видах техники, а также отметил, что обучение особенно сильной стороной Бундесвера. Министр добавил, что Германия очень быстро реагирует на нужды Украины, в том числе уже подготовила 600 сержантов, которых Писториус назвал "хребтом армии". Обучение не менее важно, чем поставки техники и боеприпасов, подчеркнул Пикториус.

Министр был приятно удивлен тем, как быстро украинские военные овладевают самой современной техникой, какими изобретательными и креативными они являются. Он также отметил, что это обоюдно полезный процесс, ведь немецкие солдаты также получают много пользы от тех, кто имеет настоящий боевых опыт.

Глава Бундесвера назвал Мунстер "идеальным местом" для подготовки солдат, ведь там расположена танковая школа со всем необходимым для качественной подготовки. Это вообще самая большая в ФРГ учебная площадка.

Вместе с министром обороны ФРГ украинских военных посетили мэр Киева Виталий Кличко и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. Украинские представители поблагодарили немецких друзей и призвали всех "верить в Украину", которая, в частности, благодаря этим танкам будет защищать мир и демократию в Европе.