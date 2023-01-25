Германия передаст Украине дополнительную военную помощь помимо Leopard 2

Шольц сказал, что это "правильный путь" - поддержать Киев поставками оружия, особенно танков.

"Наряду с танками, которые обсуждаются сейчас, мы по-прежнему намерены расширять то, что мы уже поставили", - заявил канцлер.

Он добавил, что дальнейшие поставки вооружений могут включать системы противовоздушной обороны, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Напомним, сегодня правительство Германии приняло решение о предоставлении украинским силам роты танков (14 единиц) Leopard 2A6 из состава Бундесвера. Также Берлин одобрил реэкспорт этих машин для украинцев и других стран.

Между тем, немецкое издание Spiegel подсчитало, что Европейские страны планируют предоставить Украине 80 танков Leopard.

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