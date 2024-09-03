Германия передаст Украине 6 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, - Reuters

Германия передаст Украине еще шесть систем противовоздушной обороны IRIS-T.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как заявил источник агентства, Германия придерживается своего плана поставки 12 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM в Украину. Известно, что четыре единицы уже поставлены, еще две ожидаются до конца года, а остальные шесть будут поставлены позже.
IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) – это современная зенитно-ракетная система класса «земля-воздух», разработанная для защиты от воздушных угроз, таких как самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Система была разработана германской компанией Diehl Defence и является одной из самых современных в мире.
Основные характеристики IRIS-T:
IRIS-T является критически важным для защиты от воздушных атак России. Эта система помогает сбивать различные угрозы, включая крылатые ракеты, уменьшая ущерб мирному населению и инфраструктуре.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия занимает лидирующие позиции в оказании военной помощи Украине. В частности, в поставках систем ПВО, танков и бронетехники. Предыдущийпакет военной помощи Германия передала 19 августа.
До этого Германия заявила о передаче дополнительной системы ПВО Patriot Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.