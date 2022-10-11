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Германия передаст Украине 16 САУ Zuzana

Фото: Германия передаст Украине 16 САУ Zuzana (http://flickr.com/131561895@N06)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия предоставит Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana. Это будет происходить в сотрудничестве с Данией и Норвегией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу правительственного сайта Германии.

Также стало известно, что Германия намерена передать 130 систем отопления и 36 медицинских транспортеров.

Отдельно к этому Германия поставит в Украину 100 000 аптечек и 405 000 сухпайков.

Из соображений безопасности федеральное правительство не предоставляет подробной информации о способах и предоставлении помощи.

Что известно о Zuzana 2

САУ Zuzana 2 - это самоходная гаубица калибра 155 мм. В 2018 году армия Словакии закупила 25 артустановок. Они были переданы в армию в июле 2021 года, чтобы заменить предыдущее поколение.

Артустановка благодаря стволу длиной 52 калибра способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 41 километра. Башня способна разворачиваться на 360 градусов, а благодаря автомату зарядки количество членов экипажа уменьшено с четырех до трех.

Напомним, что Дания, Норвегия и Германия оплатят гаубицы Zuzana-2 для Украины.

В июне министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна передаст 8 установок Zuzana 2. Позже стало известно, что Словакия передала Украине первые четыре САУ Zuzana .

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