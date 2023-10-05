Германия передала Украине специальное оборудование для восстановления инфраструктуры

Германия передала Украине специальную технику, которая понадобится стране для восстановления инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Германии в Украине.
"Поддержка прифронтовых территорий Украины", - говорится в материале.
Фото: Помощь Украине (twitter.com/THWLeitung)
Федеральное агентство технической помощи Германии передает экскаватор, катки и другое оборудование для сноса разрушенных зданий и восстановления дорог в Украине.
Отмечается, что помощь финансируется МИД Германии.
Восстановление Украины
В Украине в результате российских ракетных обстрелов и атак дронов частично разрушены города. При этом большинство городов стерты с лица земли, поскольку там происходили боевые действия. Речь идет, среди прочего, и о Бахмуте.
Евросоюз еще в прошлом году пообещал помочь с послевоенным восстановлением Украины. При этом другие партнеры Киева также не отказываются помочь отдельным городам и регионам.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что каждый регион будет нуждаться в новой политике в рамках трансформации.
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