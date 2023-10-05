Германия передала Украине специальное оборудование для восстановления инфраструктуры

"Поддержка прифронтовых территорий Украины", - говорится в материале.

Фото: Помощь Украине (twitter.com/THWLeitung)

Федеральное агентство технической помощи Германии передает экскаватор, катки и другое оборудование для сноса разрушенных зданий и восстановления дорог в Украине.

Отмечается, что помощь финансируется МИД Германии.

Восстановление Украины

В Украине в результате российских ракетных обстрелов и атак дронов частично разрушены города. При этом большинство городов стерты с лица земли, поскольку там происходили боевые действия. Речь идет, среди прочего, и о Бахмуте.

Евросоюз еще в прошлом году пообещал помочь с послевоенным восстановлением Украины. При этом другие партнеры Киева также не отказываются помочь отдельным городам и регионам.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что каждый регион будет нуждаться в новой политике в рамках трансформации.