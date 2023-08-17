Германия передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия и переносные радары

Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В нем есть пусковые установки для усиления противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на правительство Германии.
В рамках нового пакета помощи Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T SLS.
Также Берлин предоставил:
Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 млрд евро.
Добавим, что комплекс IRIS-T SLS - это система ПВО ближнего действия. В установке ЗРК отсутствуют транспортно-пусковые контейнеры. Дальность поражения ракеты - 12 км при высоте цели до 8 км.
Переносные радары Ground Observer, полученные Украиной, разработаны компанией Thales. Они предназначены для наземного наблюдения с высокой скоростью сканирования. Их используют для наблюдения за полем боя, границей, побережьем и корректировки огня с закрытых позиций.
Помощь Германии
Следует отметить, что Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
В пакете пособий от 9 августа Германии передала Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot.
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