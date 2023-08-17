Германия передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия и переносные радары

В рамках нового пакета помощи Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T SLS.

Также Берлин предоставил:

4539 дымовых боеприпасов 155-мм калибра (ранее Германия передала 12 460 таких снарядов);

10 переносных радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы (ранее было передано 8 единиц);

4 седельные тягачи 8x8 HX81 и 5 полуприцепов к ним (ранее 38 и 33 соответственно);

8 погрузчиков на 15 тонн (ранее 26).

Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 млрд евро.

Добавим, что комплекс IRIS-T SLS - это система ПВО ближнего действия. В установке ЗРК отсутствуют транспортно-пусковые контейнеры. Дальность поражения ракеты - 12 км при высоте цели до 8 км.

Переносные радары Ground Observer, полученные Украиной, разработаны компанией Thales. Они предназначены для наземного наблюдения с высокой скоростью сканирования. Их используют для наблюдения за полем боя, границей, побережьем и корректировки огня с закрытых позиций.

Помощь Германии

Следует отметить, что Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете пособий от 9 августа Германии передала Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot.

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