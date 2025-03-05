Германия передала Украине налоговика, который помог уклониться от уплаты более 1 млн гривен

3 марта 2025 года на международном пункте пропуска "Краковец" во Львовской области немецкие правоохранители передали работникам Государственного бюро расследований экс-заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Полтавской области. Он был разыскиваемый за совершение ряда преступлений.

По данным следствия, чиновник вместе с сообщниками способствовал одному из полтавских предприятий уклониться от уплаты почти 1,3 миллиона гривен налогов.

Схема

Для этого он инициировал внеплановую проверку предприятия, по результатам которой был составлен акт с заниженной суммой налоговых обязательств.

В дальнейшем, налоговые органы прислали сообщение с неправильно заниженным налогом на добавленную стоимость и соответственно более низкими штрафными санкциями, что позволило предприятию избежать значительной уплаты налогов в бюджет.

После совершения преступления фигурант покинул территорию Украины и находился на территории Германии. По результатам рассмотрения запроса Офиса Генерального прокурора Украины, компетентные органы Федеративной Республики Германия приняли решение о его экстрадиции.