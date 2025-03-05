Германия передала Украине налоговика, который помог уклониться от уплаты более 1 млн гривен
Экс-заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Полтавской области задержали сотрудники ГБР. Чиновник помог местному предприятию уклониться от уплаты налогов на сумму более 1 миллиона гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
3 марта 2025 года на международном пункте пропуска "Краковец" во Львовской области немецкие правоохранители передали работникам Государственного бюро расследований экс-заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Полтавской области. Он был разыскиваемый за совершение ряда преступлений.
По данным следствия, чиновник вместе с сообщниками способствовал одному из полтавских предприятий уклониться от уплаты почти 1,3 миллиона гривен налогов.
Схема
Для этого он инициировал внеплановую проверку предприятия, по результатам которой был составлен акт с заниженной суммой налоговых обязательств.
В дальнейшем, налоговые органы прислали сообщение с неправильно заниженным налогом на добавленную стоимость и соответственно более низкими штрафными санкциями, что позволило предприятию избежать значительной уплаты налогов в бюджет.
После совершения преступления фигурант покинул территорию Украины и находился на территории Германии. По результатам рассмотрения запроса Офиса Генерального прокурора Украины, компетентные органы Федеративной Республики Германия приняли решение о его экстрадиции.
Напомним, что Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении экс-начальника Одесского ТЦК, которого подозревают в организации легализации имущества на более 140 миллионов гривен. Дело передано в суд.