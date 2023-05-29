Германия обещает ответить России на ограничения для посольств и представительств

Дипломаты уточнили, что ограничения России вступят в силу в июне. Они будут относиться не только к сотрудникам посольств, но и к сотрудникам немецких культурных организаций, к которым относятся представительства Института им. Гете и немецкие школы.

Посольство в Москве назвало решение российских властей ограничить немецкое присутствие в стране неоправданным.

"Принимая это решение, российское правительство отдавало себе отчет, что оно коснется большого количества российских граждан, работавших в немецких зарубежных представительствах, культурных организациях и школах в России, которые тем самым потеряют свои рабочие места", - говорится в заявлении.

Правительство Германии будет пытаться сохранить дипломатическое и консульское присутствие в России и обеспечить работу организаций, подвергшихся сокращению. Однако Берлин все же сократит персонал во всех сферах и пообещал дать ответ РФ.

"Учитывая введенные российской стороной в одностороннем порядке ограничения, Федеративная Республика Германия предпримет шаги, нацеленные на соблюдение фактического паритета по российскому присутствию в Германии на практике", - заявило посольство.

Что этому предшествовало

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину отношения России и Германии ухудшились. Берлин осудил российскую агрессию и предоставил Украине помощь, а также ввел санкции против РФ.

Москва недавно ввела ограничение на количество сотрудников, которым разрешено работать в немецких представительствах в России. Германии пришлось сократить персонал до 100 человек.

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